營造工程物價指數修正 房仲：推漲房價動能消散

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（中央社記者賴言曦台北26日電）房仲根據行政院主計總處營造工程物價指數指出，雖然營造工資仍維持高檔，但近3個月以來營造工程物價出現回檔，預料將使推升房價續漲的動能消散；建商則認為，影響房價漲跌的關鍵還是市場供需。

根據行政院主計總處營造工程物價指數，2020年9月營造工程物價指數突破110後就開始一路上揚，至今年5月創下132.74的歷史新高，但隨著國際原物料行情回檔，營造工程物價指數從6月開始修正，至8月已降到130.63。

信義房屋觀察，修正幅度較明顯的主要是金屬製品類指數與塑膠製品類指數，其餘包含水泥及其製品類指數、砂石、磚瓦瓷類、油漆塗裝類都維持相對穩定，但勞務工資類的8月指數仍創歷史新高，為118.41，顯示工資還處於高水位。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，這波房價大漲與造價快速上揚有關，雖然地價也會影響房價，但隨著部分建材成本已經開始修正，這波因營建成本走揚而推升房價的動能預料也將消散。

不過，國內大型建商接受中央社記者電話訪問時指出，雖然這波房價漲勢是由建材原料成本走揚帶動，但其實供需才是影響房價漲跌的關鍵因素。

建商分析，由於中央銀行啟動升息循環，消費者採取觀望而影響買氣，導致市場出現需求量縮，然而在供給面上，建商推案的心態都是「將本求利」，因此會不會有建商為了去化建案而調降房價，仍有待觀察。（編輯：蘇志宗）1110926