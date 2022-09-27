中華郵政28日升存款利率 幅度0.11至0.17個百分點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）中華郵政公司今天宣布，明天起調整存款利率，調升幅度為0.110至0.170個百分點；其中就學貸款與青年購屋貸款參考依據的中華郵政1年期及2年期定儲機動利率都是調升0.125%（半碼）。

中華郵政儲匯處長陳棟梁接受中央社記者訪問表示，目前銀行就學貸款是參考中華郵政1年期定期儲金機動年利率再加0.15%浮動計息，青年安心購屋貸款是參考中華郵政2年期定期儲金機動年利率，這次中華郵政1年期與2年期定儲機動年率利都是調升0.125%，也就是半碼。

根據中華郵政公布的資訊，調升後1年期定期儲金機動年利率為1.31%；2期定期儲金機動年利率為1.345%。

中華郵政調整後其他各期別郵政新台幣500萬元以下定期儲金利率如下：

一、1月期：固定0.840%、機動0.840%。

二、3月期：固定0.910%、機動0.910%。

三、6月期：固定1.075%、機動1.030%。

四、9月期：固定1.105%、機動1.035%。

五、3年期：固定1.395%、機動1.345%。（編輯：陳政偉）1110927