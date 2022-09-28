看好土耳其市場潛力 台灣工具機業者積極搶進

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土耳其工具機展9月26日在伊斯坦堡開幕，台灣工具機製造商永進機械經理魏正豪（台上持麥克風者）說，永進機械已於土耳其購入土地準備設廠，預估2023年底正式量產。（伊斯坦堡台灣貿易中心提供）中央社 111年9月28日

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（中央社台北28日電）土耳其工具機展登場，伊斯坦堡台貿中心指出，現場可感受台灣機械業者的製造實力，台灣工具機製造商永進機械也宣布於土國購地準備設廠，預估2023年底正式量產，成為台灣工具機廠於土國投資設廠的首例。

伊斯坦堡台灣貿易中心主任陳明澤今天對中央社表示，二年一度的土耳其工具機展（Maktek），是土耳其最大的工具機暨自動化機械專業展覽，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，前次舉辦已經是4年前。

他說，今年的展覽26日在伊斯坦堡國際展覽會議中心（Tuyap）開幕，預計展出6天。來自世界各國的工具機業者無不摩拳擦掌，積極把握這疫後首次實體展出的機會，共419家參展商共襄盛舉，展出總面積達1萬2000平方公尺，預估可吸引7萬參觀人次。

陳明澤指出，展出的產品包含數控及傳統金屬切削工具機、金屬加工機械、切削工具、控制儀器、焊接及裁切設備、熱處理設備、升降系統、潤滑及冷卻設備等。主辦單位預估這次的展出將為土耳其創造25億美元（約新台幣792億元）的貿易商機。

他說，外貿協會執行經濟部國際貿易局委辦的「智慧機械海外推廣計畫」，於26日以「台灣：土耳其永續智造好夥伴（Taiwan: Turkey’s Partner for Intelligent & Sustainable Growth）」為主題，在MAKTEK首日辦理OMO產品發表會。

他表示，台灣工具機領導品牌徠通、榮田、福裕、東台及喬威進，分享線切割機、車床、磨床及大型龍門工具機等各類加工設備，可應用在土耳其的航太、汽車產業等重要產業發展上，協助當地業者因應電動車及綠能永續等未來趨勢。活動吸引土耳其「世界報」（Dunya）等媒體採訪，以及土國業者同步直播觀看。

陳明澤指出，除了辦理發表會外，現場也設置「台灣智慧製造360度環景形象館」，參觀者可透過沉浸式體驗，感受東台、台中精機、永進及達明機器人等12家台灣機械業者的製造實力。

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台灣駐土耳其代表黃志揚致詞時表示，2021年土耳其進口台灣工具機約2億4126萬美元，較2020年成長41%，其中土耳其進口台灣綜合加工機2億752萬美元及車床1億1554萬美元，於當地市佔率分別高達41%與34%，可見兩國合作相當緊密。

繼台灣不銹鋼大廠允強在土耳其投資設廠後，台灣工具機專業製造商永進機械經理魏正豪指出，永進機械已於土耳其購地準備設廠，預估於2023年底正式量產，規劃每年可在土耳其生產製造超過600台工具機，除了供內需市場，未來也可就近出口歐洲市場。（編輯：高照芬）1110928