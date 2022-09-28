台股融資3天減118億 法人：若持續減肥有利反彈

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（中央社記者潘智義台北28日電）台股今天收在最低點13466.07點，創22個月新低，法人指出，地緣政治利空造成美股電子盤下跌，亞股齊跌，台股出現失望性斷頭賣壓，若融資能大減肥將有助籌碼沉澱。

證交所網站顯示，今天融資餘額新台幣1797.29億元，較前一交易日減少48.11億元，台股本週3個交易日共下跌652.31點，融資合計減少118.53億元。

加權指數今天終場收在13466.07點最低點，大跌360.52點，跌幅2.61%，成交值放大為新台幣2246.13億元，加計盤後交易約2296.54億元，8大類股全面下跌，連指標股台積電都創波段新低，跌破440元，收在438元，下跌2.23%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，外資賣超119.57億元，以今年外資賣超情況來看，並不算多，因此，賣壓應來自本土資金，尤其是融資斷頭賣壓，若融資能持續大幅減肥，將有利後續籌碼沉澱，蘊釀反彈機會。

黃國偉指出，若接下來美股反彈，融資減肥成功，台股也將有機會出現跌深反彈。不過，烏克蘭4個地區進行入俄公投，將成加劇俄、烏衝突的誘因，升高地緣政治風險，進而影響股市表現。

另外，央行不排除在無法掌控的特殊狀況管制外匯，法人認為，雖然機率不高，但在市場信心薄弱之際，也可能引發外資暫時賣股匯出的疑慮；但換個角度來看，也可把先前潛在的炒匯投機客洗出市場。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，在通膨壓力未除，美國聯準會（Fed）持續升息政策未變，地緣政治風險升溫情況下，台股仍然難脫盤整格局。

劉坤錫認為，除非全球經濟出現重大變化，或俄烏戰事出現新局，還是通膨壓力有新變化，讓聯準會的政策做出大幅調整，否則台股短線恐將持續盤整。（編輯：趙蔚蘭）1110928