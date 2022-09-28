台泥完成4.25億美元GDR發行 每單位5.06美元

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台泥今天宣布，完成4.25億美元的海外存託憑證（GDR）發行，單位發行總數為8400萬單位，表彰4.2億股普通股，每單位發行價格5.06美元，每股價格折合新台幣約32.24元；發行及交易地點為盧森堡證券交易所。

台泥指出，這次籌資案僅花了短短數小時，就獲得投資人比基本發行規模4.25億美元多5倍的認購訂單，總共逾21億美元，強勁的投資者需求，成功使台泥的最終發行價格高於價格區間低端。

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台泥表示，雖然近期因升息及政治情勢而存有不確定因素，導致市場波動較大，但台泥持續投入循環經濟和新能源領域，致力成為國際化的綠色科技公司，吸引許多國際優質投資機構踴躍認購。

台泥董事長張安平透過新聞稿表示，在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥對永續之路的堅持能獲得國際投資機構的認同，且能有專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，讓台泥能繼續秉持「EARTH HELPER幫助地球」的未來環境精神，持續永續經營。（編輯：張均懋）1110928