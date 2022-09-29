電金回神 台股上揚68點重返13500點之上

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）儘管美股強彈，不過台股今天走勢震盪，尾盤電子翻紅，金融回神，儘管大盤13600點得而復失，仍重返13500點之上，終場收在13534.26點，上揚68.19點。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，美股4大指數強彈，台股今天走勢震盪，早盤一度大漲185.22點、最高來到13651.29點，10時過後電子和航運、以及代表中小型股的櫃買OTC指數漲幅收斂，金融一度翻黑，大盤13600點得而復失，力守13500點之上，

尾盤儘管台積電翻黑，不過電子股翻紅、金融回神，終場台股加權指數收在13534.26點，上揚68.19點，漲幅0.51%，成交值來到新台幣2131.48億元，電子股小漲0.01%，金融股上揚0.56%，航運上漲1.19%。（編輯：楊凱翔）1110929