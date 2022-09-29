住展：北台灣前3季推案逾9千億 全年上看1.3兆

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（中央社記者賴言曦台北29日電）住展雜誌統計，今年前3季北台灣新成屋、預售屋累計推案量約為新台幣9113億元，年增2.6%。專家分析，部分延推案在暑期陸續公開，接著銜接928檔期，有助推升今年全年推案量。

住展雜誌統計，今年北台灣前3季中，以新北市的推案量最高，約為2889億元，但比去年同期少近600億元，年減17%，而推案量最多的是新莊，前3季推案量已有約600多億元。

今年前3季推案量衰退幅度最大的是台北市，推案量為1924億元，年減近18%，推案主要集中在北投士林科技園區；不過住展雜誌研發長何世昌認為，台北市第4季還有幾個新大案將公開，預計房市熱度會延續到年底。

桃園市今年前3季累計推案量2658億元，年增超過5成，前3大推案區依序為中壢、桃園、龜山等區，合計案量占全桃園市總案量約62%；不過因為今年指標大案多已開賣，第4季新增供給量將轉為下滑。

另外，新竹地區前3季案量累計為1298億元，年增26%，雖然當地今年供給量上升，但主要是寶山區的指標建案帶動，其他如竹北、東區等區域的供給量反而同步下滑。

何世昌認為，北台灣今年推案量回升，原因與建照核發量位居高水位，以及營造成本止漲、建商趁房價持續上揚搶推案有關，預估今年全年北台灣推案量可至1.3兆元。

但何世昌也提到，雖然推案量已轉為正成長，但未來需注意市場胃納量是否隨之上升，如果11月地方大選後買氣停滯，未來可能就要務實面對供給過剩的問題。（編輯：趙蔚蘭）1110929