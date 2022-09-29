信託2.0第2階段 金管會鼓勵金控擴大員工福利信託

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（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會今天公布信託2.0第2階段推動計畫，共有12項重要措施，其中包含研議修法加強對REITs管理、鼓勵金控擴大員工福利信託及推動金融業公會訂定失智者金融服務相關指引等。

金管會2020年9月起推動信託2.0，因應高齡化趨勢，金管會今天公布信託2.0第2階段推動計畫，辦理時程為今年9月1日起至2024年12月31日止，預計將推動12項重要措施。

首先，有6大亮點措施包含研議修法加強管理不動產投資信託基金（REITs）、持續協調強化預售屋信託機制、研議建構發展家族信託法制及稅制環境、鼓勵金融業辦理員工福利信託、推動金融業公會訂定失智者金融服務指引、加強宣導高齡失智者及身心障礙者金融服務觀念。

「員工福利信託」是企業透過成立信託協助員工累積個人財富，作為公司留才並提升向心力的方式；通常分為「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」2種類型。

金管會銀行局長莊琇媛表示，現在已有不少金控集團辦理員工福利信託，不過主要以銀行員工為主，金管會希望未來金控集團旗下其他重要子公司員工也可加入員工福利信託，金管會將評估在信託評鑑適度新增相關獎項，以達到推動效果。

金管會統計，截至今年6月底，共有11家金控所屬銀行已在集團內辦理員工福利信託 ，其中僅有5家銀行已將母公司及其他子公司均納為員工福利信託範圍。

員工持股信託是員工逐月自薪資提撥一定比率或金額、公司也提撥一定比率或金額購入自家公司股票，外界關注，未來員工持股信託是否可能影響股東會重要議案表決。

莊琇媛說，現在員工持股信託比率不高，未來若規模擴大，會考慮請銀行公會或信託公會訂定自律規範，針對利害關係進行強化管理。

至於金管會研議修法加強管理REITs，莊琇媛說明，先前新光一號（新光R1）受益人會議引發程序爭議，金管會事後認為有必要完善信託公會自律規範，未來將在自律規範定義受益人會議哪些議案可用臨時動議提出、哪些不適合，信託公會預計明年將提出研議結果。

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現行REITs採信託架構發行，金管會正推動投信投顧法修法，待立院三讀通過，未來將開放REITs採基金架構發行，透過雙軌併行制，讓業者營運更具彈性。屆時金管會也將針對信託架構的REITs轉型為基金架構，進一步研議配套措施。

至於其餘6項信託2.0第2階段推動計畫的重要措施，包含持續引導業者提升信託部門職能及組織架構、推廣認證制度、協助辦理信託監察人培訓課程、加強信託產學合作、推動信託業跨業合作及辦理評鑑獎勵績效優良的信託業與有功人員等。（編輯：趙蔚蘭）1110929