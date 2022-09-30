太空中心攜手台大癌醫 質子治療設備助攻太空產業

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）太空中心今天與台大醫院癌醫中心分院簽署合作備忘錄（MOU），讓台大癌醫可利用質子治療設備模擬太空環境，最快在2023年起能協助台廠進行太空元件輻射驗測，盼助其打進太空產業鏈。

國家實驗研究院今天舉行「台大癌醫分院X國家太空中心MOU簽署儀式」記者會，宣布兩單位簽署備忘錄，以提升台灣太空元件驗證測試能量，力促台灣廠商的產品打進太空供應鏈。

國研院表示，簽署MOU後，台大癌醫將能利用質子治療設備，模擬太空環境的高能質子輻射，以協助台灣廠商進行太空電子元件的輻射環境驗證測試。

太空中心主任吳宗信表示，協助篩選耐輻射的太空元件，對太空產業發展至關重要，以往台灣研發的太空電子元件，都得送國外做耐輻射驗測，常需費時半年以上，且所費不貲。

吳宗信說，因此太空中心結合國內產官學研醫界的力量，自力進行測試，大幅降低耐輻射測試所需經費，減少人員儀器運輸之不便，且能增加測試排程與項目的彈性。

台大癌醫分院院長楊志新表示，高能質子照射除應用於醫學研究及太空產業外，也能應用在電子業、國防及通訊業等，這類驗測也對車用裝置、醫療電子的可靠度提升有很大助益。

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楊志新說，台大癌醫分院已和台大的電機、工程科學系所多名教授合作，籌建台灣的太空環境的半導體元件、電路的耐輻射驗證平台，在太空中心加入後，將有助於奠定國家航太領域發展的重要基礎。

對於質子治療設備，楊志新表示要感謝永齡基金會創辦人郭台銘的善心，使更多患者接受最先進治療，也提供太空產業、電子業等運用，他預計質子治療設備明年可投入治療，也可能會有更多合併治療療程，嘉惠更多患者。（編輯：蘇志宗）1110930