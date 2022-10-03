台股續跌靜待美股財報 分析師：救市措施幫助有限

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（中央社記者吳家豪台北3日電）金管會祭出救市措施，但台股今天開低走低，終場下跌124.1點，收在13300.48點。分析師指出，救市措施可讓盤勢波動稍微收斂，但無法扭轉原本走勢，台股短期恐難止穩，需靜待10月中旬美股超級財報週提出後市展望。

新光投信董事長劉坤錫今天接受中央社記者電話訪問表示，金管會10月起祭出限制借券、拉高融券保證金成數的救市新措施，對台股有一點幫助，可讓盤勢波動稍微收斂，應該正面看待，但無法改變或扭轉原本走勢。

劉坤錫認為，台股盤勢仍受制於資金緊縮等大環境因素，短期止穩機率較小，接下來需觀察10月中旬美股開始密集公布財報，如果有大型國際公司或產業龍頭廠提出可稍微穩定信心的展望，將有助於台股表現；同時要留意美國聯邦準備理事會（Fed）官員是否繼續釋出鷹派言論。

針對蘋果將於台灣時間28日上午公布2022會計年度第4季財報（截至今年9月底），劉坤錫表示，雖會牽動台股供應鏈股價表現，但個股在iPhone 14新機發表前後已大致反應出貨相關消息，目前沒看到其他可能刺激供應鏈股價的因素。

國泰證期分析，美國Fed激進升息，市場普遍認為美國明年將出現衰退，導致美股持續創低，台股波動因此加大。在資金緊縮的格局下，市場擔心未來景氣衰退，目前強勁基本面已無法支撐股市；靜待美元轉弱，市場恐慌避險需求降低的徵兆出現後，股市才有轉強機會。

國泰證期指出，近期多位聯準會官員陸續發表談話，提及通膨才是當前美國經濟面臨的首要問題，這也意味聯準會必須持續升息。在鷹派趨勢壟罩下，資金持續緊縮，美債殖利率衝高，顯示市場恐慌氣氛無法消散，股市恐持續測底，短線應維持觀望。（編輯：楊蘭軒）1111003