國銀員工貢獻度上海商銀奪冠 3家公股擠進前10名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行上半年國銀營運績效季報出爐，國銀平均員工貢獻度為新台幣192.7萬元；全體40家銀行當中，上海商銀員工平均獲利貢獻達新台幣583.1萬元拿下冠軍，公股銀行則在前10名中拿下3個名次。

根據央行新出爐的6月底國銀營運績效季報顯示，今年1至6月全體國銀稅前淨利為新台幣1836億元，為歷年同期次高，較去年同期增加60億元或3.38%；國銀平均員工貢獻度（稅前淨利／員工人數）則為192.7萬元，為近3年最佳，40家國銀當中，有20家高於平均值。

觀察國銀員工獲利貢獻前10名，排除性質較特殊的中國輸出入銀行及農業金庫後，上海商銀員工獲利貢獻度以583.1萬元居冠，台北富邦銀行407.2萬元排名第2，緊接在後的是中國信託銀行317.4萬元、國泰世華銀行300.4萬元、兆豐銀行的294.4萬元。

員工獲利前10強中，公股銀行有兆豐、一銀、台銀入列，外商銀行全部未進榜。

央行官員表示，今年主要國家啟動升息循環，台灣央行也跟進升息腳步，有助於提高銀行的淨利息收益，進而拉抬國銀員工貢獻度的表現。

至於連線銀行、樂天國際商銀、將來銀行等純網銀還在營業初期，仍處於虧損狀態，在國銀員工貢獻度排名中持續墊底。（編輯：林淑媛）1111004