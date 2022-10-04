信邦9月營收連7月創高 系統電寫6個月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北4日電）電子零組件廠陸續公布9月營收，受惠車用、綠能及雲端等需求強勁，信邦以新台幣27.88億元，連續7個月創下歷史新高紀錄；系統電子則以3.03億元，創下6個月來新高，並連續2個月站穩3億關卡。

信邦自結9月合併營收27.88億元，月增1.83%，年增24.55%；第3季合併營收81.81億元，較第2季成長8.74%，與去年同期相比成長22.89%；累計前3季合併營收226.46億元，年成長18.27%。

信邦指出，今年已第8次及連續7個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第3季合併營收81.81億元，除為歷年同期高點外，亦創單季營收歷史高點；累計前3季合併營收226.46億元，同為歷年同期高點。

信邦表示，9月合併營收成長動能來自醫療、汽車及綠能等產業需求成長，月成長分別為0.38%、10.77%及12.80%；累計前9月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長18.14%、汽車產業成長30.94%、綠能及節能產業成長25.50%、工業應用產業成長22.77%、通訊及電子週邊產業成長2.48%。

系統電子9月營收3.03億元，年增31.56%，1至9月累積營收24.88億元，年增41.33%，前3季營收已超越去年全年營收表現。

系統電子表示，主要受惠於雲端作業熱度不減，除TPMS（胎壓偵測器）、ESS（儲能系統）、IPC（強固工業電腦）穩定出貨外，在UPS（不斷電系統）的訂單也持續增加，有望為系統電挹注新的成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

系統電表示，近年在儲能系統及不斷電系統持續強化以B2B為主的高技術剛需市場，目前已順利通過如UL1973、UL9540A、IEC62619等多個工控級儲能系統電池國際安全認證。目前已順利拿下國際資料中心訂單，再加上雲端趨勢的持續發燒下，明年儲能動能成長幅度有機會突破雙位數成長。

根據市場研究機構Canalys於年初指出，2021年全球雲端基礎設施服務總支出約為1917億美元，相比2020年的1420億美元，成長幅度高達35%，這代表CSP（大型雲端服務業者）未來會持續增加雲端相關業務，新資料中心的建置數量將不斷上升，在UPS的需求自然也能順勢上漲。（編輯：趙蔚蘭）1111004