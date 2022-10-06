需求疲弱庫存調整 砷化鎵三雄9月營收腰斬

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）砷化鎵族群第3季營收陸續出爐，在終端需求疲弱，客戶持續消化庫存下，9月營收表現慘澹，穩懋、全新、宏捷科年減率都在5成上下，僅全訊年減11.3%，跌幅相對較小。

其中穩懋及全新9月營收均下探至3年半以來新低，宏捷科則來到半年來新低；全訊由於聚焦國際相關利基市場，支撐今年營運表現相對穩定，9月營收年減及月減都在1成左右，累計前9月則是唯一守住正成長的砷化鎵廠。

穩懋9月營收新台幣11.94億元、月減13.9%、年減 48.1%，寫下近43個月來新低。主要受到大陸手機市場需求疲弱影響，面對全球經濟景氣下行，穩懋預期，產業庫存調整將持續到明年首季，維持相對保守看法，因應大環境變化，今年資本支出從原估的120億元下修至 80億元。

全新9月營收1.58億元、月減8.5%、年減53.7%，同樣寫下近43個月來新低，主要受微電子需求持續低迷影響，下游客戶持續進行庫存調整。

宏捷科9月營收1.86億元、月減 5.9%、年減57.6%，營收僅為近半年新低。手機主要客戶持續去化庫存，加上大陸反覆封控政策影響整體表現。

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全訊9月營收0.82億元、月減13.01%、年減11.33%，主要受國防標案出貨及驗收進度所影響，但看好第4季隨出貨旺季來臨，整體營運可望逐步增溫。

全訊表示，在政府大力推動「國防自主」政策下，近幾年整體營運穩健成長，過去3年政府標案相關的國防產品出貨量均維持在2成以上的年增率，以目前訂單出貨排程來看，預估第4季高階國防相關產品出貨量可望較第3季增加，同步挹注整體營收及獲利表現，今年整體出貨量可望維持雙位數成長。（編輯：潘羿菁）1111006