住展：房市旺季不旺9月風向球連14綠 選前市況難變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北6日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球9月分數為46.1分，比8月多0.4分，對應燈號為代表「復甦安全」的綠燈，已連14綠。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、來客組數分數雖上揚，但新成屋戶數分數下挫。

住展雜誌研發長何世昌今天透過新聞稿表示，六大構成項目除了二升、一降，待售住宅建案數量、議價率、成交組數等三項分數則持平。雖然風向球分數略增，但若以房市傳統旺季而言，成績略顯遜色，主因買氣積弱不振，預料11月選舉結果揭曉前，買、賣雙方會處在僵持局面，市況難有明顯變化。

觀察住展風向球追蹤的指標案在六大構成項目的表現，預售屋推案量部分，隨著時序進入傳統旺季928檔期，9月預售屋推案量約新台幣800多億元。

預售屋單一案量逾15億元以上的指標案分別位在台北市大同、北投區，新北市板橋、土城、三重區，基隆市中山區；桃園市中壢、桃園、龜山、蘆竹區以及新竹縣竹北區。

新成屋戶數方面，9月完工釋出的新成屋戶數僅約300戶左右，單一案量逾15億元以上的指標案僅一案，位於新北市三重區。

另外，9月來客組數為每週23.8組，比8月多1.8組；平均成交組數為每週2.1組，較8月下降約0.1組。

何世昌指出，9月原為房市旺季，但今年「旺季不旺」，北台灣各縣市均受影響，各都會區中又以台北的市況最弱，部分行政區單週平均來客量已降至10組左右，僅北投區逆勢開紅盤，主因是北投士林科技園區的品牌建商推案多。

不過住展雜誌觀察到，北台灣各縣市建案9月平均議價率與8月差異不大，約10.47％，說明房價在今年底下降的可能性不高。

何世昌分析，目前新建案市場觀望氛圍濃厚，賣家等待利空出盡、買氣回升，預料11月選舉結果揭曉前，成交量將持續在谷底盤旋，但價格會持續上揚，只是漲價速度會減慢。（編輯：楊蘭軒）1111006