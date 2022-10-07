健鼎第3季營收寫次高 由田刷新同期新高

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（中央社記者江明晏台北7日電）HDI大廠健鼎受惠客戶拉貨潮，9月和第3季合併營收都年增逾6%，同創歷史次高；AOI檢測設備商由田受惠IC載板擴廠潮，第3季營收創歷史同期新高。

健鼎今天公布9月合併營收約新台幣58.63億元，創歷史次高，月增5.3%，年成長率6.2%。

健鼎第3季合併營收171.9億元，同創歷史次高，季成長率3.7%，年成長率6.3%。累計前9月合併營收511.22億元，年增10%。

由田9月營收3.19億元，年增12%，為今年單月新高。第3季營收9.38億元，較去年同期成長18%，累計前3季營收達21.47億元，年成長18%，均創歷史同期新高。

受惠於IC載板擴廠潮，由田表示，相關產品的接單狀況十分穩健，訂單能見度一路看到2023年，整體來看，明年載板業績不看淡。

展望後市，由田指出，IC載板為半導體封裝的關鍵材料，也是各國在發展半導體自主化下積極搶進產能的對象，而近期受到美國政治角力的中國，也有大舉投入載板產業的動作，目前已有數家新的載板廠投入市場中。

由田表示，公司在中國布局久，在IC載板外觀檢查更具有領先市占，新廠加入賽道，將會是公司拉開與競爭對手差距的絕佳機會。

絕緣材料大廠鉅橡9月合併營收1.17億元，較8月減少，與去年同期持平，主因為PCB供應鏈謹慎觀察終端消費市場需求，盤點庫存、保守下單，加上暑期結束，室內裝修需求減緩所致。

鉅橡第3季合併營收3.6億元、累計前3季合併營收10.6億元，年增率分別為2.15%與2.08%。展望全年表現，鉅橡表示，持續調整產品組合，以期毛利率優化；下半年維持合併營收平穩，可望匯兌收益挹注，獲利表現穩健。

邑昇實業9月合併營收1.36億元，受惠LED自行車燈新品出貨帶動營收，月成長4.87%，累計前3季營收為12.15億元，維持與去年同期相當水準。

邑昇指出，9月LED自行車燈推出新機種，首批銷往歐洲挹注營收，未來邑昇將持續深耕電動自行車相關領域，並積極開拓歐洲消費市場。（編輯：楊蘭軒）1111007