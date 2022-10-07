鈊象連2個月營收站穩10億 9月每股稅前賺4.74元

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）遊戲股王鈊象9月營收連2個月站穩新台幣10億元大關，單月獲利衝上6.73億元，稅前每股盈餘4.74元，儘管營收略低於8月，獲利優於8月的4.12元。

鈊象第3季營收29.89億元，累計前3季營收87.8億元，上半年每股稅前盈餘22.32元，每股稅後盈餘（EPS）為18.83元，第3季單季每股稅前盈餘12.77元。

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鈊象旗下發展六大主力APP，包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」及美國遊戲授權等六大產品線業績持續成長，推升整體營收、獲利表現亮眼。

鈊象董事長李柯柱日前表示，以遊戲產業來看，下半年都會比上半年好，毛利率可望持穩，4月在美國推出全新的授權平台，6月也在新加坡推出新的APP，新平台已經在海外市場導入，預期下半年陸續發酵，進一步帶動整體下半年營運將優於上半年。（編輯：張均懋）1111007