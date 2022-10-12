更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

黃天牧：台灣金融體系有韌性 戒慎恐懼因應外在變化

2022/10/12 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）美國猛烈升息，全球經濟衰退疑慮升溫，立委關注台灣發生金融危機可能性，金管會主委黃天牧今天表示，目前台灣金融體系相對有韌性，不過身為國際經濟體系中的一環，會戒慎恐懼應對。

黃天牧今天率所屬機關首長赴立法院財政委員會專題報告並備詢，台股近期動盪加劇，金管會穩定股市措施成立委關心焦點之一。

黃天牧答詢時提到，台股震盪加劇，有3大因素影響，第一是美國鷹式升息，造成美國和其他地區利差擴大，第二是俄烏戰爭發展，第三是通膨因素。

黃天牧指出，台股電子及半導體產業目前占比高達5至6成左右，和美國費城半導體指數連動性高，若費半下跌，台股多半會有連動效應；不過，他強調，國內上市櫃公司9月營收仍比去年同期成長，顯示台股仍有基本面。

台股11日崩跌近600點，整戶擔保維持率跌破160%防線、借券賣出比率再走高，金管會11日晚間緊急宣布加大打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

黃天牧指出，金管會先前實施首波打擊空方措施，適度調降借券賣出限額並拉高融券成本，不過11日股市跌比較深，金管會第二波打擊空方措施自今天開始實施，是再度提高投資人放空成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外界關注金管會何時會出大招實施平盤以下禁空，黃天牧表示，這是過去穩定股市措施的其中一個選項，不過還是要看時機實施，金管會會觀察，股價在過去這段期間到底處在什麼樣的位置，會不會讓投資人對股市產生信心問題，都是金管會要顧慮的事情。

民進黨立委邱志偉質詢指出，當通膨惡化加上經濟衰退，台灣是否可能發生金融危機，黃天牧回應，目前台灣金融體系相對有韌性，但畢竟台灣是國際經濟體系中的一環，國際間發生什麼事都會影響台灣，會戒慎恐懼因應。（編輯：郭無患）1111012

黃天牧
外資淨匯入餘額約6.5兆 黃天牧：逾一半是退休基金 金融資產重分類擴大至銀行業？黃天牧：目前沒考慮
邱志偉
評估明年通膨狀況 楊金龍：可控制且會慢慢下來 李順欽：國際油價年底重返100美元 國內存量逾110天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族