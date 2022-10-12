黃天牧：台灣金融體系有韌性 戒慎恐懼因應外在變化

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（中央社記者謝方娪台北12日電）美國猛烈升息，全球經濟衰退疑慮升溫，立委關注台灣發生金融危機可能性，金管會主委黃天牧今天表示，目前台灣金融體系相對有韌性，不過身為國際經濟體系中的一環，會戒慎恐懼應對。

黃天牧今天率所屬機關首長赴立法院財政委員會專題報告並備詢，台股近期動盪加劇，金管會穩定股市措施成立委關心焦點之一。

黃天牧答詢時提到，台股震盪加劇，有3大因素影響，第一是美國鷹式升息，造成美國和其他地區利差擴大，第二是俄烏戰爭發展，第三是通膨因素。

黃天牧指出，台股電子及半導體產業目前占比高達5至6成左右，和美國費城半導體指數連動性高，若費半下跌，台股多半會有連動效應；不過，他強調，國內上市櫃公司9月營收仍比去年同期成長，顯示台股仍有基本面。

台股11日崩跌近600點，整戶擔保維持率跌破160%防線、借券賣出比率再走高，金管會11日晚間緊急宣布加大打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

黃天牧指出，金管會先前實施首波打擊空方措施，適度調降借券賣出限額並拉高融券成本，不過11日股市跌比較深，金管會第二波打擊空方措施自今天開始實施，是再度提高投資人放空成本。

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外界關注金管會何時會出大招實施平盤以下禁空，黃天牧表示，這是過去穩定股市措施的其中一個選項，不過還是要看時機實施，金管會會觀察，股價在過去這段期間到底處在什麼樣的位置，會不會讓投資人對股市產生信心問題，都是金管會要顧慮的事情。

民進黨立委邱志偉質詢指出，當通膨惡化加上經濟衰退，台灣是否可能發生金融危機，黃天牧回應，目前台灣金融體系相對有韌性，但畢竟台灣是國際經濟體系中的一環，國際間發生什麼事都會影響台灣，會戒慎恐懼因應。（編輯：郭無患）1111012