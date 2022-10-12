國泰世華銀行當機 金管會11日約談業者將派員訪查

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（中央社記者謝方娪台北12日電）國泰世華銀行近日發生網銀、ATM及信用卡刷卡全面異常事件，金管會主委黃天牧今天表示，11日上午銀行局已約談國泰世華銀行，後續也會請檢查局派員訪查。

立法院財政委員會今天通過臨時提案，要求金管會1個月內修正相關規定，將金融機構發生重大偶發事件的通報時間限縮至事件發生的30分鐘內，即必須先以電話通報金管會。

雙十連假首日國泰世華銀行ATM、網銀以及信用卡收單服務出現異常，因國泰世華銀行與Costco（好市多）發行聯名卡，Costco門市結帳櫃檯一度因此大排長龍。

黃天牧今天在立法院財政委員會答詢時表示，11日上午銀行局已約談國泰世華銀行，由國泰世華銀行董事長郭明鑑親自出席；且這近1、2年中，只要有銀行或金融機構發生大型資訊問題、影響眾多民眾，金管會都會請檢查局派員訪查。

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金管會銀行局長莊琇媛表示，國泰世華銀行除了告訴銀行局完整事發經過，後續也提出對客戶的補償方案，針對此事，國泰世華銀行一定會有改善措施，比如在什麼時候更及早啟動備援機制，都是國泰世華銀行必須審慎考慮因應的事情。

立法院財政委員會今天並通過臨時提案，要求金管會在1個月內修正「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，將發生重大偶發事件金融機構的通報時間，限縮在事件發生的30分鐘內，即必須先以電話通報金管會。（編輯：潘羿菁）1111012