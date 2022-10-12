美擴大管制晶片輸中 宏碁不踩禁地營運無大影響

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（中央社記者吳家豪台北12日電）美國日前宣布擴大對中國的晶片等產品、技術限制。電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠今天表示，美國晶片禁令對業界影響持續發生，宏碁從1、2年前開始因應，不會去踩踏「禁地」，預期不會對營運造成巨大影響。

美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國，凡是運用美國技術、在他國製造的晶片也將受規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。

侯知遠今天以宏碁子公司安圖斯科技董事長身分，出席安圖斯與積聚科技簽署合作意向書記者會，會後被媒體問及美國管制晶片輸往中國等議題。

他說，美國對中國的晶片禁令不是現在才有，已經持續一段時間，對業界影響持續發生，宏碁因應措施從1、2年前就開始，針對不同情況，宏碁會提出不同方案，不會去踩踏「禁地」。

侯知遠坦言，美國晶片管制對宏碁營運多少會有小幅影響，但不會造成巨大影響。他對明年市況仍審慎樂觀，希望能觸底回升，力拚宏碁泛亞區明年營運與今年持平。

侯知遠分析，今年個人電腦（PC）市況不佳，消費市場疲弱，但疫情趨緩後，許多國家政府採購陸續出籠，帶動今年前3季宏碁泛亞區商用營收年增40%，其中專注伺服器、工作站及人工智慧加速器的安圖斯今年前3季營收年增1.5倍，凸顯宏碁投入政府及教育標案的成果。

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據他觀察，泛亞區商用市場今年成長1倍以上，印度和印尼政府要求參與標案的廠商在地製造，宏碁從去年開始布局，在印度已可生產桌上型電腦及筆記型電腦，今年更進一步可以生產伺服器和投影機，在印尼預計今年第4季可提供在地製造，都為宏碁帶來很大商機。

侯知遠指出，今年PC生意難做，前3季宏碁泛亞區營收年增10%，其中商用營收年增40%。以國家來看，宏碁泛亞區第3季只剩印度和印尼有成長，其中印尼營收年增40%，印度營收年增不到10%。第4季宏碁泛亞區營收力拚與去年同期持平，盼優於產業平均，但產業庫存偏高仍對價格帶來很大壓力。（編輯：張均懋）1111012