沃旭大彰化風場邁入完工 續推逾5.6GW開發中計畫

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（中央社記者曾智怡台北12日電）沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場邁入完工階段，沃旭表示，目前正進行最後部分風機安裝，接下來長達25至30年的風場運維隨之展開，將持續推動920MW西南第二階段及西北風場與超過5.6GW開發中計畫。

另外，沃旭將於19至21日參與「台灣國際智慧能源週」，聚焦過去一年來推動綠能建置、扶植產業鏈、社會及環境永續發展的重要成果，歡迎民眾至展覽攤位（K416）參觀交流。

沃旭能源今天發布新聞稿表示，即使受疫情影響，沃旭能源團隊與在地夥伴在過去一年達成台灣首座大規模遠岸風場900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場多項施工里程碑，包括111座水下基礎、111條陣列海纜與3條輸出海纜全數完工，成功啟用兩座海上變電站及兩座陸上變電站，現正全力推動最後部分風機安裝。

沃旭指出，今年是大彰化離岸風場正式展開運維作業的元年，全球首艘客製化台籍運維作業船「大三商領航」正式加入大彰化離岸風場作業，沃旭並啟用位於台中港投資自建、亞太最大的離岸風場運維中心。

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沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，隨著大彰化東南及西南第一階段離岸風場將邁入完工階段，長達25至30年的風場運維也將隨之展開。

汪欣潔說，沃旭在台灣建置綠能的同時，兼顧與供應鏈和在地社區創造共榮，協助台灣落實淨零轉型的努力只是開始，將持續和在地與國際夥伴，運用在台灣建置大規模遠岸風場的實績，引進環境友善最新科技，培育在地綠能人才，全力推動920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場及超過5.6GW開發中離岸風電計畫。（編輯：黃國倫）1111012