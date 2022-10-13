住展：北台灣第3季新屋房價續創高 新竹漲逾4成最多

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（中央社記者賴言曦台北13日電）住展雜誌統計，北台灣各地第3季新建案房價持續走揚，各縣市平均年漲幅18.1%，創波段漲幅新高。其中，新竹縣市年漲逾4成最高，其餘縣市年漲幅則約在1成以上。

住展雜誌統計資料顯示，台北市今年第3季新建案房價至每坪新台幣105.6萬元，較第2季上漲4.3萬元，季增4.2%，已連續5季改寫歷史新高；若與去年同期相比，則每坪上漲11.9萬元，年漲幅擴大至12.7%。

新北市第3季新建案房價漲到每坪46.9萬元，季漲3.1%、年增10.4%，連續4季刷新高。基隆市第3季新建案房價為每坪24.6萬元，季增4.2%、年增11.3%。

桃園市第3季新建案房價為每坪30.9萬元，每坪只比第2季上漲0.6萬元，季增2%；與去年同期相比，每坪則漲5.1萬元，年漲19.8%。

新竹地區雖然買氣略減，但房價持續走揚，第3季新建案房價漲至每坪35.7萬元，較第2季上漲2.6萬元，季漲7.9%；與去年同期相比，每坪則漲11.5萬元，年漲44.5%。

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住展雜誌指出，以年漲幅來看，新竹地區為北台灣房價上漲幅度最大的縣市；若進一步以每坪上漲金額計算，新竹地區近1年來漲幅僅次於台北市。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿分析，北台灣新建案房價第3季續創新高，但由於下半年預售屋供給量已明顯增加，加上買氣停滯，因此預估第4季漲幅將開始收斂，後市得觀察11月地方大選後買氣是否回籠，如果消費者持續觀望，明年房市市況可能會繼續偏弱。（編輯：）1111013