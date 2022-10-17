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美股震盪憂心經濟衰退 台股仍受牽動

2022/10/17 08:16（10/17 08:36 更新）
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在美股持續震盪走勢下，分析師表示，台股後市仍深受國際股市牽動，觀察能否守住前波低點12809點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股在14日大漲後，仍未能站上5日線13165點，在美股持續震盪走勢下，分析師表示，台股後市仍深受國際股市牽動，觀察能否守住前波低點12809點。

儘管銀行業大多公布獲利良好，但投資人對債券殖利率和經濟衰退風險升高感到憂慮，美股4大指數14日收黑，道瓊工業指數終場下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點。標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點。費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。

分析師指出，台股位置仍處所有均線之下，外資14日雖一天買超百餘億元，但買超力道能否持續令人質疑，所幸融資水位也在相對低檔水準，浮額壓力並不沉重，加上美元指數似有高檔鈍化的跡象，如果美元指數不再創高，可望抑制資金外逃速度，對盤勢穩定也有幫助。

新光台灣高股息基金經理人南震杰認為，台股第4季將聚焦Fed未來兩次的升息路徑、美國通膨變化、美國重量級企業獲利與明年展望，加上俄烏戰爭發展等，特別是2023年全球經濟下滑，國內上市櫃企業獲利，恐不若往年強勁，投資人布局之前宜停看聽，包括掌握個股獲利數字、股息配發政策等基本面變化。（編輯：郭無患）1111017

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