台積電早盤股價回測400元 股東147萬人創新高

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（中央社記者張建中新竹17日電）台積電股東人數再創新高，達147萬486人。隨著美股14日重挫，台積電今天股價走勢疲弱，早盤回測400元關卡，下跌12元。

美國擴大對中國出口管制，重創全球半導體股，台積電上週股價下跌26元，滑落至412元。投資人持續不斷搶進台積電，據台灣集中保管結算所統計，至10月14日台積電股東人數達147萬486人，較10月7日的141萬8820人增加5萬1666人，再創新高。

投資人對債券殖利率和經濟衰退風險升高感到憂慮，美股14日全面下挫，道瓊指數下跌403.89點，跌幅1.34%；那斯達克指數下跌327.76點，跌幅3.08%；費城半導體指數下跌100.916點，跌幅4.46%。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.7美元，跌幅逾4%，收在63.92美元。以台積電14日收盤價412元計，台積電ADR折價約1.06%。

台積電今天股價同步走跌，早盤達400元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至10.37兆元，影響大盤指數約99點。（編輯：楊凱翔）1111017