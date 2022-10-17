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學者：習近平20大報告未直接點名美國 中國際外交路線趨保守
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上海運價指數連17挫 貨櫃三雄賣壓湧現

2022/10/17 10:40
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（中央社記者賴言曦台北17日電）上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續17週下挫，貨櫃三雄遭本土法人大砍目標價，今天開盤後賣壓湧現，長榮、陽明盤中更一度觸發跌停板。

貨櫃三雄今天開盤股價皆墨，長榮、陽明一度殺至跌停板，最低分別來到新台幣137.5元、56.6元。萬海同樣賣壓湧現，最低來到62.1元，跌幅超過9%。

中國十一長假後，上海航運交易所14日開出運價指數，與前一期相比下跌108.95點，來到1814點，跌幅近5.7%。美西、美東、歐洲等主要航線的運價同步下挫，其中，美東線每TEU（20呎櫃）下跌343美元，來到5816美元，失守6000美元關卡，跌幅5.6%。

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本土法人近期將長榮、陽明、萬海的股價預期分別砍至147元、56元及56元，主因認為貨櫃三雄明年獲利可能斷崖式下墜，甚至開始虧損。

長榮總經理謝惠全14日在法人說明會指出，雖然近期歐洲及美國皆有長約價客戶提出修正運價的要求，第4季營收也可能再滑落，但今年業績仍有望創高；至於明年雖然看法保守，但不悲觀，對明年市場預估還是正成長。（編輯：楊蘭軒）1111017

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