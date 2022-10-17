立隆看好電動車和汽車電子 估明年車電占比25%

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鋁質電容廠立隆電總經理吳志銘今天表示，電動車和汽車電子帶動立隆業績，預估明年車用占比可提升至25%；立隆今年底混合鋁電產品擴產到位，預期今年整體業績可維持正成長，明年營運保守看待。

立隆下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望第4季至明年營運，吳志銘預期今年第4季業績會較第3季下滑，全年業績可維持正成長，明年營運保守看待。

法人指出，立隆目前訂單能見度縮短至2個月，不若以往6個月能見度。預期立隆下半年較上半年業績下滑幅度不超過20%；明年業績恐無法較今年成長，下滑幅度預估收斂至高個位數百分點（約7%至9%）。

展望下半年毛利率表現，吳志銘期盼下半年毛利率與上半年持平，主要是人民幣兌美元匯率貶值支撐。

吳志銘分析，立隆營收的美元比重大約3成，多數以人民幣為主，而立隆材料、薪資等費用多以人民幣支出，匯兌變數對立隆毛利率影響有限。

法人指出，立隆到今年6月維持7天24小時生產運作，6月之後調整至6天24小時、開工率仍超過9成；預估立隆第4季稼動率僅下滑5%至10%，其他同業稼動率下滑幅度高達30%至50%、運轉率僅有5成。

觀察終端應用市況，立隆表示，電視衰退明顯，筆電和電腦需求弱，手機需求不佳；非消費電子受影響程度小，汽車電子需求不錯，但仍需觀察全球通膨和歐洲能源供應是否影響全球汽車產量。

吳志銘分析，6月以後全球受通膨因素影響，市場反轉，7月和8月立隆與代理商合作調整庫存，並與客戶協商訂單，9月已回復正常；從應用面來看，車用電子仍在高峰期，立隆受惠電動車車載充電器對大顆電容器需求旺，下半年業績可望持續成長，明年汽車電子還有新項目。

在工業自動化應用上，吳志銘表示訂單強勢，下半年業績較上半年增加30%；綠能風電有美國訂單挹注，下半年至明年樂觀；電信網通應用今年和明年營業額差不多。不過，消費型訂單變化大，美國遊戲機下滑明顯，網卡、電視、智慧音箱需求下滑。

立隆持續看好汽車電子用鋁質電容產品拉貨力道強勁，今年前3季車電占比已達到20.4%，吳志銘表示，第4季車電業績可續成長，預估明年車電占比可提升至25%。

在產能布局方面，立隆指出，目前月產能約5.96億顆，其中SMD型晶片電容月產能超過3億顆，是主力產品，產能也最大。

立隆持續布局車用電子固液混合鋁電解電容器，目前月生產量約1000多萬顆，預估今年底月產能可擴充至2000萬顆，因應明年上半年需求；至於何時往3000萬顆邁進，需觀察車用電子需求。

觀察鋁質電容價格走勢，吳志銘指出，高階鋁質電容價格跌幅不大，約在個位數百分點；若同業以消費市場為主，價格競爭激烈，下滑幅度高達20%至30%。觀察國際鋁價，吳志銘分析由於生產過剩，目前鋁材價格往下走，對鋁質電容成本影響小。

從客戶端來看，法人指出，立隆持續切入中國和歐洲電信設備商，也切入中國和美國電動車車廠電源轉換和驅動控制系統，立隆也供應歐系機器人和機械手臂製造大廠。

電信網通今年前3季占立隆整體營收比重約11.7%，消費性電子和家電占比約11%，電源和綠能占比約13.8%，電子代工服務（EMS）和代理商占比約34.3%，工業和醫療占比約4.2%。（編輯：張良知）1111017