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32元大關近在眼前 新台幣貶值速度看兩關鍵

2022/10/17 18:03
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）新台幣匯率今天收在31.997元，改寫近6年新低，且盤中已經貶破32元整數大關。專家指出，台股與美元走勢是決定新台幣貶值速度的關鍵，如果聯準會接下來升息幅度超乎預期，年底前新台幣就可能測向32.5元關卡。

台灣今天上演股匯雙殺，台股失守萬三，新台幣匯率盤中也貶破32元整數大關，收盤收在31.997元、重貶1.13角。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，新台幣升貶與否，關鍵還是在兩大因素，一是台股、二是美元走勢。

陳有忠表示，今天股匯連動非常明顯，一開盤就股匯齊跌，台股失守萬三，也讓台幣跌破32元大關，股匯緊密關係不言而喻，「要等到台幣止貶，先看台股何時能止跌」。

「台幣完全要看美元臉色」，陳有忠接著點出另一項左右新台幣走勢的關鍵，他表示，如果美國通膨數據改善不明顯，聯準會續採激進升息，支持美元走強，新台幣走貶壓力難以緩和。

陳有忠指出，現在支持美元強勢的力道相當穩固，除了聯準會接連升息，俄烏戰爭持續帶來核武威脅，以及歐洲能源危機等議題，均讓市場對全球經濟衰退的憂慮升高，諸多不確定因素更強化美元成為避險資金停泊的最好去處，「如果美元持續走強，台幣走貶壓力不容易改變」。

匯銀主管則分析，新台幣匯率通常以5角作為一個關卡，貶破32元後，下一站就是向32.5元靠攏；如果聯準會11月升息3碼、官員或會議紀錄未再釋出激進鷹派言論，整體走勢符合市場預期，新台幣或許會在32.5元之前稍微止步、低檔盤旋，反之若有超乎預期的舉動或事件發生，年底前台幣也有可能貶破32.5元。（編輯：蘇志宗）1111017

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