萬三關卡失守 法人：短線震盪築底盤整

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股今天下跌162.07點，萬三關卡失守，台積電跌破400元關卡，法人表示，短線台股受國際股市影響，來自外資賣壓未減緩前依舊震盪築底盤整。

加權股價指數終場下跌162.07點、跌幅1.23%，收在12966.05點，成交值新台幣2067.32億元，台積電400元關卡再度失守，尾盤收在397元，守在前波395元之上。三大法人今天全站在賣方，合計賣超100.87億元。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧指出，上週五台股強彈300點，收復萬三大關，惟受美股重挫影響，反彈恐曇花一現，今天台股萬三關卡再度失守。

張圭慧表示，美國聯準會（Fed）官員發表鷹派談話，美國銀行業喜憂參半的財報，9月通膨指標仍在高空盤旋，短期通膨數據強勁，長期通膨預期也上調，加深市場賣壓，也強化市場預期Fed 11月甚至12月再升息3碼的預估，市場短線震盪，築底盤整期間，建議投資人布局政策性支持產業及受惠升息利差的金融類股，逢低分批承接、長期持有，是更好的投資戰略。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，美國擴大對中國半導體出口限制，重傷全球科技股，今天半導體類股重挫，而新禁令對於台股半導體類股的影響須待觀察，不過台灣晶圓龍頭大廠第3季財報優於預期，明年營收仍有成長空間，加上中國南京廠已經取得一年豁免期，在海外布局上也有意前進歐洲德國，有利穩定台股投資情緒。

廖炳焜指出，回顧台股9月整體上市公司營收3.81兆元，年增率達雙位數且連續19個月正成長，顯示台股基本面相對穩健；進一步分析，電子類股中的網通、其他電子營收表現相對凸出。（編輯：張均懋）1111017