蘇建榮出席APEC財長會議 分享台灣開放手機報稅經驗

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部長蘇建榮率團赴泰國曼谷參加APEC財長會議。財政部今天表示，蘇建榮在會議中針對便民稅政與大數據、人工智慧運用，以及台灣的綠色金融行動方案等3面向，與其他經濟體分享經驗，推展財政外交。

2022年亞太經濟合作會議（APEC）財政部長會議10月19日在泰國曼谷登場，蘇建榮率團出席。財政部國際財政司今天晚間發布新聞稿表示，台灣代表團於會議中與APEC經濟體及國際組織分享經驗，提高台灣國際能見度，成果豐碩。

國際財政司指出，蘇建榮在會議中分享台灣開放民眾以手機申報及繳退稅服務，運用人工智慧及大數據分析等技術，支援財政政策推動，促進納稅義務人法規遵從及稅務案件稽徵效率，維護財政收入。

同時，蘇建榮也說明台灣推動綠色金融行動方案，引導金融市場及整體產業重視永續發展及氣候變遷，支持淨零轉型，以及鼓勵金融機構參與永續金融、打造永續金融生態系，與其他經濟體分享台灣經驗。

國際財政司進一步表示，蘇建榮於會議期間與友好國家及新南向政策國家進行場邊會談，推動稅務、關務等相關合作，強化國際財政關係，並與國際組織代表就全球經濟情勢，及台灣財政政策等深入交換意見，推展財政外交。（編輯：林淑媛）1111020