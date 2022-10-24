中華電攜手文策院 推動台灣VR影視內容

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（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信今天宣布，攜手文化內容策進院合作引進多部本土出品的優秀VR作品，在旗下Hami Video上架，這也是台灣首次大規模拓展VR收看族群，同時盼推動產業生態系與國際對接。

中華電信今天發布新聞稿宣布，與文化內容策進院、國內製片業者、代理商合作，引進多部獲國際影展、電影節肯定的VR影視，即日起陸續上架中華電信Hami Video VR館供用戶欣賞。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信積極投入5G應用服務的創新與經營，此次與文策院合作引進多部本土出品的優秀VR作品，在中華電信Hami Video上架，為用戶帶來多元的影視娛樂，中華電信將持續以廣結盟策略攜手國內業者打造影視生態圈，讓更多具潛力的傑出影視作品有展出舞台，滿足消費者全方位的影視娛樂需求，也為支持本土優質影視內容及人才盡一份心力。

文策院副院長張文櫻指出，台灣在沉浸式內容的創作能量十分豐沛，已備受國際影展及專業人士肯定，透過國際合資合製也看到台灣在全球產業生態系的重要性。透過此次與中華電信的合作，在台灣首次大規模拓展VR的收看族群，這些在國際上知名的VR作品，也有機會直接讓消費者觀賞。文策院也會持續努力，透過各類型機制與合作，推動產業生態系的形成並與國際對接，讓未來內容產業蓬勃發展，讓世界看到台灣。

中華電信表示，此次透過文策院協助，與國內製片業者、代理商合作，於Hami Video VR館導入威尼斯、坎城、西南偏南多項國際影展得獎或入圍作品，如「失身記」、「囍宴機器人」、「Oli邊境」與「女海盜：成名之路」等；以及由文策院、公共電視、英國廣播公司（BBC）及德法公共電視台（Arte）聯合出品，綺影映畫與ATLAS V共同製作，唯一由台灣與英、法、盧、韓等五國合製，入圍美國翠貝卡電影節最佳VR影片獎的VR影集「大師狂想曲」，全系列共5集。

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