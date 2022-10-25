智原3大業務可望同創新高 全年營收增逾6成

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（中央社記者張建中新竹25日電）智原預期，今年矽智財（IP）、量產及客戶委託設計服務（NRE）3大業務營收可望同創新高，全年整體營收將成長逾6成。

IC設計服務廠智原下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。因量產及NRE業務滑落影響，智原第3季營收降至新台幣32.44億元，季減3.6%，表現符合預期，較去年同期增加46.3%。

受惠IP業務營收攀高至3.8億元，創新高，智原第3季毛利率48.6%，較第2季下滑0.7個百分點，表現優於原預期下滑2至3個百分點，歸屬母公司淨利5.99億元，季減9.4%，年增83.3%，每股純益2.41元。

智原前3季營收98.2億元，已超越歷年全年營收；其中，量產業務前3季營收75.5億元，同創新高。

展望未來，智原財務長曾雯如表示，第4季IP業務營收將較第3季些微減少，量產業務營收也將下滑，NRE業務營收有機會創新高，帶動整體第4季營收估較第3季增加1%至3%。

曾雯如說，今年包括IP、NRE及量產營收可望同創新高，全年總營收將可達成年成長逾6成的目標。

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智原總經理王國雍表示，雖然大環境不確定因子很多，明年半導體產業景氣保守，不過，智原明年可望維持成長態勢，中國市場能見度較低，是觀察重點。

針對美國擴大對中國出口管制，王國雍說，目前對智原營運沒有影響，未來是否會衍生其他效應有待觀察。他指出，由於智原客戶以智慧電錶及新能源等敏感性不高的應用為主，此外，智原提供客戶具價值的關鍵IP，預期應不會受美國禁令及中國強化自主發展影響。（編輯：張均懋）1111025