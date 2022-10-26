雲品攜手總太地產 首創長駐型餐飲接待中心

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（中央社記者江明晏台北26日電）雲品國際今天宣布與總太地產正式簽約，展開策略結盟，打造長駐型品牌接待中心結合高端會館餐飲營運，預計於2023年第1季正式投入營運。

雲品國際說明，這也是雲品國際第9處委託經營案，透過永續循環、綠建築理念導入「米其林三星餐飲服務」、「TIBA國際管家認證團隊」、「WSET國際侍酒師團隊」等高規格標準，也是獨創接待中心內有會館餐飲服務的首例，讓住戶在交屋前就能享受飯店的服務。

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雲品國際總經理丁原偉表示，雲品看好總太在台中北屯與水湳智慧城的未來發展性，雲品將擔任總太地產的餐飲服務與永續顧問，將飯店中永續循環、節能與減廢的作法導入豪宅物業，更能為總太位於台中水湳中央公園特區的品牌接待中心，提供專屬餐飲服務。

總太地產董事長翁毓羚說明，「ASIA1總太水湳永續中心」占地1730坪，建坪約為300坪，此址將是總太與雲品，共同對水湳區域建案與物業所成立的長駐型聯合接待中心，一樓為展覽及餐飲體驗空間，可提供獨立包廂聚會與開放式酒吧交誼空間，二樓則為賞屋中心與家宴會所，提供總太屋主在交屋前作為私人招待所與未來生活體驗場域。（編輯：楊凱翔）1111026