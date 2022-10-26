研調：因應北美雲端需求 明年伺服器出貨量續增

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（中央社記者潘智義台北26日電）研調機構DIGITIMES Research分析師龔明德今天表示，2023年全球伺服器出貨量可望再成長5.2%，主要成長動力仍來自北美大型雲端業者增建資料中心基礎設施。

龔明德透過新聞稿指出，隨全球疫情將邁向流感化，IC及零組件供應逐步恢復正常，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代中央處理氣（CPU）量產，可望帶動部分換機需求。中長期而言，預期在雲端、高效能運算（HPC）、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推下世代CPU等驅動下，2022至2027年全球伺服器出貨量複合年均成長率（CAGR）將達6.1%。

他預期，未來5年主要伺服器出貨成長動能仍來自大型公有雲業者，為滿足對外雲端服務或自家影音串流平台、電子商務及各種線上服務需求，將於全球各地持續擴建資料中心基礎設施。

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另外，隨各應用領域企業用戶在雲端及邊緣端需處理日益龐大數據，促使高速運算、人工智慧伺服器需求提升。

DIGITIMES Research評估，雲端業者、伺服器品牌商將發展重點朝向靠近邊緣端的企業混合雲服務布局，以因應邊緣AI推論，或即時大量數據處理或資料儲存的需求。隨全球5G資料中心基礎設施陸續建置，將帶動核心（core）及邊緣端的電信伺服器發展。（編輯：黃國倫）1111026