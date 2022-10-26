彭双浪：面板需求大降造成景氣下行 10年來最嚴重

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（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，這次面板業的景氣循環下行和以往不同，以往是擴充產能造成，這次卻是需求大幅下降造成，是過去10年來最嚴重一次。

彭双浪在線上法人說明會指出，這次面板產業景氣循環下行，主因需求面引起，必須等戰爭、疫情、通膨傳來好消息，產業景氣才會重新回到上行；因友達純面板業務比重仍高，無法跳脫循環，雖然過去兩年布局非面板產業有成效，但仍不夠大，無法脫離面板景氣循環。因此，目前不需新產能，本來在后里規劃新面板廠已暫停。

他說，面板業遇到景氣循環下行是過去從未見過的情況，現階段的考量，一是沒新需求就不需蓋新廠，二是把現金放在財報的現金流部位，讓財務體質更健康。

他強調，第3季市況延續上半年的疲弱狀況，庫存也來到高點，目前以消化庫存為第一要務，尤其有客戶1、2個月都不進貨，通膨太高，歐美兩位數，消費被排擠。

雖然第3季面板產業遇逆風，彭双浪強調，年初即開始嚴控庫存，8.6代廠也延遲動工；雖有逆風部分，卻也有亮點，如力推淨零碳排帶動太陽能事業成長，太陽能事業占營收比重已達10%；雖然產能利用率調降，但車用產品缺料緩和，最起碼在車用產品有進展。

彭双浪解釋，在雙軸轉型架構下，非面板事業比重提升，還有一段路要走，希望將來能脫離面板業的景氣循環。

面對第4季，他直言，戰爭、疫情、通膨的問題不解決，景氣不易好轉，雖然這次景氣循環需要比較長時間調整，但上半年已嚴控庫存，監控現金流，部分品牌商積極降庫存，已往好的方向走。

友達第3季產能利用率降至50%左右，彭双浪說，產能調整過程，將不具競爭力工廠做一些規劃，是否加速處理會評估。（編輯：張均懋）1111026