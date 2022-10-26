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台股反彈62點市值增1937億 法人：關注美利率政策

2022/10/26 19:18
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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天止跌反彈，上揚62.93點，收12729.05點，成交值新台幣1743.79億元，上市公司總市值單日增加1937億元，達39.78兆元。法人表示，美國利率政策將持續牽動全球金融市場，仍將是市場關注焦點。

分析師王兆立表示，台積電是台股今天得以反彈的最大功臣。台積電25日股價下挫逾4%，符合限空令規範，今天在平盤下不得融券賣出，有助於減緩部分賣壓。

台積電今天收在376元，上漲5元，市值增加1296億元，達9.74兆元，並貢獻大盤約41點。王兆立說，台積電股價走穩，有助於提振市場信心。

聯發科25日股價跌幅同樣超過4%，符合限空令規範，今天股價也有比較強勢表現，收在579元，上揚16元，漲幅約2.84%。王兆立表示，台股目前空頭氛圍高漲，不過隨著重量級權值股反彈，盤勢逐步趨於穩定。

新光投信董事長劉坤錫說，台積電為近期台股盤面弱勢指標，若股價能夠回穩，確實有助於提振市場信心及盤勢穩定。

劉坤錫表示，美國利率政策將持續牽動全球金融市場大方向，由於市場方向不易短時間轉變，須時間調整，預料美國升息動向仍將是市場短期關注焦點。（編輯：黃國倫）1111026

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