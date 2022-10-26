南科壓降次數高於其他園區？台電：並無顯著異常

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（中央社記者曾智怡台北26日電）對於立委質疑南科壓降次數多過其他園區，台電表示，電網互相融通，可能因天然災害、外物碰觸、供電設備及用戶設備故障等突發狀況，發生短暫壓降；比較各園區壓降情況，南科並無顯著異常，將持續與用戶研討改善，維護電網穩定。

國科會吳政忠今天出席立法院教育及文化委員會報告國科會業務概況並備質詢，國民黨立委吳怡玎質詢時關切科學園區供電議題，質疑南科出現降壓供電的頻率高於另外兩個園區，南科的供電是否不穩。吳政忠承諾會再找台電溝通，積極為科學園區爭取應有的權益。

台電透過新聞稿說表示，電網互相融通，一旦其中一處發生異常，便會對於電網的電壓產生擾動影響，例如今年7月南科曾發生科技廠外包商施作工程，不慎挖損該廠線路，引發台電16萬1千伏特輸電線路跳脫，短暫影響南科園區部分用戶電壓驟降；或是輸送電量大的用戶若發生設備故障，也可能對電網電壓造成影響。

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台電進一步說，科技大廠由於生產特性緣故，對電力穩定要求較一般用戶更高，通常依照自我需求設有保護機制，例如裝設不斷電系統設備（Uninterruptible Power Supply, UPS），遇到事故可迅速自行供電、或降低外界電壓干擾。

台電表示，目前除針對園區建置雙迴路互為備援供電，並依規定維護電力設備，防制事故發生；但電力系統仍難免因天然災害、外物碰觸、供電設備及用戶設備故障等因素，引起電壓驟降情形，在電業經營上無法完全避免，將持續與園區用戶說明並加強宣導，鼓勵用戶共同強化系統設備，降低電壓擾動影響。（編輯：黃國倫）1111026