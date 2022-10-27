台灣大領投USPACE 創共享車位經濟

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（中央社記者江明晏台北27日電）台灣大哥大多元投資拓展5G版圖，今天宣布投資新台幣2億元，參與台灣智慧出行服務平台業者USPACE悠勢科技公司的A輪融資（2.6億元），成為最大領投業者。

台灣大哥大瞄準共享經濟，呼應國際永續趨勢，本次投資觸角鎖定提供共享車位及租賃等創新服務的USPACE，雙方將深度合作，運用台灣大行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，發揮綜效，打造5G新成長引擎。

台灣大哥大總經理林之晨表示，繼去年底宣布合併台灣之星後，今年台灣大更陸續投資SoundOn集團、CloudMile萬里雲，以及認購網銀LINE Bank私募股，透過多領域的策略性投資，拓展5G生態系及新服務布局。

他指出，台灣大決定投資USPACE公司，除了看準「共享」是大勢所趨，更能為社會、環境帶來減碳的正向影響，台灣大也將運用電信、大數據、物聯網等自身優勢，優化USPACE服務，與電信本業發揮綜效，提供用戶多元且優質解決方案，同時鑄造新的成長曲線。

USPACE共同創辦人宋捷仁表示，USPACE在5年來總合作車位數已突破4萬5000格、超過500場停車場，並累積超過200萬張訂單與50萬車主會員資料，以每張訂單為車主節省約8分鐘時間，每單約省下1kg碳排量，換算累積的訂單約減少2000噸的二氧化碳排放，相當於大約5.13座大安森林公園一整年的碳吸附量。

他指出，現在USPACE不只是提供共享車位的公司，更在共享電動車市場打下良好根基，未來USPACE將成為永續能源發展的重要角色，這次獲得台灣大的投資，藉由台灣大的資源優勢，將協助USPACE進行更快速且全面性的策略布局。

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台灣大投資USPACE前，雙方已有合作經驗，在USPACE建置的士林福林特斯拉超充站，車主只要進入場域內，就會主動收到台灣大提供的免費連線WiFi帳號與密碼，車主充電時能享受穩定上網體驗，進行OTA升級或觀賞影音服務。

USPACE以「共享」為核心精神，與停車場、大樓、空地的車位主合作，將閒置車位設置IoT智慧地鎖，透過物聯網技術提供給有停車需求的駕駛，能直接以App預約停車，減少找車位繞場排放的廢氣，同時能為車位主創造收益。（編輯：郭無患）1111027