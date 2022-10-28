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合庫銀設指靜脈ATM 雷仲達：明年4月目標270台

2022/10/28 13:22
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（中央社記者張璦台北28日電）合庫金董事長雷仲達今天指出，合庫銀加快部署金融科技，目標明年4月在每間分行至少設有一台指靜脈ATM；隨各國陸續解封，他表示，接掌銀行公會理事長後將重啟國際合作，了解先進國家金融科技作法與趨勢，推廣至國內。

「FINTECH TAIPEI 2022台北金融科技展」今天登場，合作金庫銀行首次參與，合庫金控董事長雷仲達出席開幕活動，接受媒體聯訪指出，金融科技、數位金融非常重要，過去合庫步伐的確不是很快，但近年加快部署，包含發展行動網銀APP、智能理財、機器人流程自動化（RPA）應用等。

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雷仲達表示，台灣現在只有少數銀行使用指靜脈無卡提款技術，其中一間就是合庫銀，目標明年4月擴展到每間分行至少有一台指靜脈ATM、達270台；合庫銀未來還有很多要做的，自己稍後會去其他同業的攤位看看，有可以學習之處，就會加大力道擘劃。

雷仲達今年9月接掌銀行公會理事長，他說，現在有更多機會可以與同業攜手耕耘金融科技，一直以來，他強調國際合作，但因COVID-19疫情影響、合作變少，現在會重啟交流，了解先進國家作法與國際趨勢，推廣至國內，目前有與金融研訓院談及相關合作。（編輯：蘇志宗）1111028

雷仲達
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