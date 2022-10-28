更多編輯台推薦新聞：
推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線
政治

推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
國際

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
50至64歲11/1起開打公費流感疫苗 與COVID-19疫苗可同時接種
首頁 / 證券

面板市況不佳 聯詠、晶宏第3季獲利季減逾49%

2022/10/28 19:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）面板市況不佳，面板驅動IC廠聯詠及晶宏第3季獲利同步大幅下滑，分別為新台幣43.05億及9505萬元，季減49.3%及59.7%。

受手機、電腦及電視市場需求疲弱，客戶持續去化庫存影響，聯詠第3季營收滑落至195.63億元，季減37.8%；隨著產品組合變化及部分產品價格調整，第3季毛利率降至42.65%，較第2季下滑4.97個百分點。

聯詠第3季稅後淨利43.05億元，創7季來新低，季減49.3%，每股純益7.07元；累計前3季稅後淨利239.26億元，每股純益39.32元。

晶宏第3季營收6.19億元，季減19.2%，毛利率43.9%，較第2季驟降8.19個百分點，歸屬母公司淨利9505萬元，創6季來新低，季減59.7%，每股純益1.29元；累計前3季歸屬母公司淨利5.69億元，每股純益7.72元。

因通膨等因素影響，手機、電腦等市場需求持續疲軟，面板需求未見明顯好轉，法人預期，面板驅動IC廠第4季營運仍難有凸出表現。（編輯：張均懋）1111028

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族