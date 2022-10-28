面板市況不佳 聯詠、晶宏第3季獲利季減逾49%

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（中央社記者張建中新竹28日電）面板市況不佳，面板驅動IC廠聯詠及晶宏第3季獲利同步大幅下滑，分別為新台幣43.05億及9505萬元，季減49.3%及59.7%。

受手機、電腦及電視市場需求疲弱，客戶持續去化庫存影響，聯詠第3季營收滑落至195.63億元，季減37.8%；隨著產品組合變化及部分產品價格調整，第3季毛利率降至42.65%，較第2季下滑4.97個百分點。

聯詠第3季稅後淨利43.05億元，創7季來新低，季減49.3%，每股純益7.07元；累計前3季稅後淨利239.26億元，每股純益39.32元。

晶宏第3季營收6.19億元，季減19.2%，毛利率43.9%，較第2季驟降8.19個百分點，歸屬母公司淨利9505萬元，創6季來新低，季減59.7%，每股純益1.29元；累計前3季歸屬母公司淨利5.69億元，每股純益7.72元。

因通膨等因素影響，手機、電腦等市場需求持續疲軟，面板需求未見明顯好轉，法人預期，面板驅動IC廠第4季營運仍難有凸出表現。（編輯：張均懋）1111028