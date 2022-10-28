部分負債採公允價值 壽險公會臨時理監事會有共識

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（中央社記者謝方娪台北28日電）美國迅猛升息致股債劇烈震盪，為度過淨值危機，壽險公會今天召開臨時理監事會討論部分負債採公允價值提案，無業者提反對，待壽險公會彙整業者補充意見，將送保險局討論。

金管會近日公布統計，揭曉壽險業驚濤駭浪9月，壽險業9月底淨值驟降至新台幣8285億元，一舉跌破兆元關卡，且單月淨值大減5385億元，相較2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）釀股災時更劇烈，有7家壽險公司先前自結9月底淨值比低於法定3%最低門檻。

因市場預期美國今年底前猛烈升息態勢不停歇，壽險業仍可能再面臨新一波淨值危機，國泰人壽近日提出「部分負債採公允價值」提案，壽險公會為了解多數業者意見與凝聚共識，先前已召開小組會議初步了解各業者對此看法，今天再召開臨時理監事會討論此提案。

據了解，今天會議沒有業者提出反對，不過有不少業者補充建設性意見；換言之，「部分負債採公允價值」提案在壽險業者間已形成共識，待壽險公會彙整業者補充意見後，預計下週將提保險局討論。

壽險業正處財報接軌過渡期，資產面以公允價值衡量、負債面要待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量，加上美國史上罕見的短期猛烈升息，股債齊跌，壽險業帳面淨值大幅蒸發，面臨空前淨值危機。

先前金管會已公布監理調整措施，若連2期淨值比未達標，將綜合評估公司實質清償能力及淨值下滑原因，不一定會強制增資；金管會並洽詢會計研究發展基金會，宣布壽險業在符合IFRS 9規範、會基會參考指引並經過公司管理階層與簽證會計師共同考量判斷下，可進行金融資產重分類。

一名壽險業高層今天受訪提到，考量變現流動性，業者不可能將所有債券部位全放在AC（攤銷後成本），仍有部分得放在OCI（其他綜合損益），在美國迅猛升息未歇下，壽險業還是可能面臨淨值危機。

該高層表示，壽險業討論部分負債採公允價值，即是希望讓資產和負債面盡量匹配，降低對淨值衝擊。（編輯：林克倫）1111028