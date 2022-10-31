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台積電聯發科領軍 台股盤中漲逾百點重返12900點

2022/10/31 10:59（10/31 11:23 更新）
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台股31日盤中上漲逾百點，重返12900點。（中央社檔案照片）
台股31日盤中上漲逾百點，重返12900點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）美股大漲，台積電和聯發科領軍電子權值股，帶動台股盤中上漲逾百點，重返12900點。法人表示，11月3日靜待美國聯邦公開市場委員會利率決策會議結果，台股有機會守住12600點區間。

美股4大指數大漲，激勵台股今天震盪勁揚，連袂收復12800點和12900點整數關卡，盤中最高來到12956.54點，上漲168.12點，重返5日線約12809點和10日線約12877點。

到10時53分，台股加權指數來到12956.54點，上漲168.12點，漲幅逾1%，其中電子股盤中漲1.57%，金融股漲0.55%，航運股小跌。

權王台積電盤中上揚1.8%，聯發科大漲逾6%，鴻海受中國鄭州廠區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、大批員工徒步返鄉消息衝擊，股價下挫近2%、力守百元大關；被動元件大廠國巨現金減資換發新股今天恢復交易，盤中勁揚漲幅逾5.5%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，美股28日大漲，其中科技股漲幅大於道瓊指數，儘管台股今天早盤震盪，不過9時40分後台積電和聯發科領軍拉抬，帶動台股勁揚再超過百點，站穩12900點之上。

展望台股後市，容逸燊分析，台股有機會守住12600點區間，11月3日靜待美國聯邦公開市場委員會FOMC（Federal Open Market Committee）利率決策會議結果。（編輯：楊凱翔）1111031

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