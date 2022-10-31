股匯不同調新台幣收32.21元 10月貶掉4.67角

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）股匯不同調，台股大漲逾百點，新台幣匯率則因美國聯準會開會在即，美元指數應聲上漲，走勢受抑，今天收在32.21元，貶值6.2分；受強勢美元以及熱錢出走因素夾擊，新台幣10月累計已重挫4.67角。

美股4大指數28日大漲，台股今天受激勵強彈，終場收在12949.75點，上漲161.33點，惟成交值仍未放大。

外匯交易員表示，美國聯準會本週將召開FOMC會議，市場普遍預期升息3碼，美元指數率先反應，站穩110之上；美元強勢格局再起，加上人民幣、日圓尚未擺脫內部因素帶來的貶值陰霾，亞幣全數走跌。

新台幣兌美元今天開盤價為32.132元，最高32.132元、最低32.240元，台北及元太外匯市場總成交金額13.895億美元。

新台幣今天同步收月線，受到強勢美元、台股下挫以及外資匯出等因素拖累，新台幣在10月正式貶破32大關，全月累計貶值4.67角或1.45%，月線連5黑。

外匯交易員分析，近期美國經濟數據出現雜訊，儘管美國聯準會11月升息3碼結果已大致底定，市場更關注的是聯準會主席鮑爾是否在會後記者會釋出放緩升息腳步的訊息；本週市場料將保守觀望，靜待最新發展為後續操作提供指引。（編輯：趙蔚蘭）1111031