台灣創新板再添一家 泓德能源今送件申請掛牌

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（中央社記者潘智義台北31日電）繼錼創科技-KY後，台灣證券交易所今天宣布，能源界Uber泓德能源今天送件申請台灣創新板掛牌。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，將持續推動更多具有「創新+永續」概念的新創公司掛牌籌資，衝刺台灣創新板規模，進而壯大資本市場。

證交所說明，台灣創新板在國內資本市場定位為主板市場，主要推動擁有關鍵核心技術及創新能力，如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用，或創新經營模式的公司申請掛牌，除新經濟及生技醫療產業外，也積極推動再生能源產業加入行列。

為因應全球淨零排放趨勢、供應鏈減碳壓力及極端氣候負面衝擊，行政院3月公布「2050淨零排放路徑」，預計透過4大轉型策略、建構兩大基礎環境及「12項關鍵戰略」，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

根據國發會規劃，將以總電力占比60%至70%的再生能源，並搭9%至12%的氫能，加上顧及能源安全下，使用搭配碳捕捉的火力發電20%至27%，以達成整體電力供應的去碳化，預期至2030年累計帶動民間相關投資4兆元以上，市場商機龐大。

證交所指出，泓德能源於10月31日送件申請股票上市，為今年度第2家申請國內台灣創新板的新創公司，旗下包括電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等3大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台及電動車充電樁營運，提供全方位能源服務。

泓德能源以「用綠電生活、加速淨零碳的未來」為願景，超前部署綠能轉型，推動「智慧綠能、隨手可得」，落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統TITAN，導入人工智慧（AI）演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能，為具創新型態智慧綠電公司。

泓德能源經營團隊10年前先赴日本投資再生能源，在2016年蔡英文總統宣示將能源轉型列為重要施政目標後，決定回台布局；以太陽能發電併網量來看，短短幾年內就躋身全台前10大，且成立以來每年都出現獲利，在新創公司中實屬難得。

台灣創新板的政策使命，除響應政府「精進新創發展環境」推動策略，鼓勵新型態、具發展性業者掛牌，促進產業發展外，還有打造創新企業上市新聚落，透過品牌價值，提升企業未來估值，帶動正向循環。

同時，也要讓國內投資人參與及共享新經濟產業成長的果實，持續投資台灣成為全球經濟發展的關鍵力量。

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證交所解釋，綠能科技屬於政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，契合打造台灣創新板為「創新+永續」上市新品牌目的；希望透過證券市場力量，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新上市聚落，驅動下世代核心產業發展。

台灣創新板自去年第3季開板以來，證交所持續拜訪新創公司，除透過多元管道擴大交流，並積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。（編輯：張良知）1111031