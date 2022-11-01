檢調偵辦國營事業考試舞弊 台電：絕不護短

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（中央社記者曾智怡台北1日電）近日高雄地檢署針對國考舞弊集團，陸續訊問部分考生，台電今天表示，尊重並積極配合調查，如有確定涉及不法，將依據相關人事規定處理，絕不護短，並持續精進防弊作為，盼能嚇阻舞弊歪風。

高雄檢廉破獲台電、中鋼等國營事業電子舞弊案，初估5年共助101人作弊，目前僅有20名舞弊考生投案。檢廉單位昨天再直搗中油、台電、中鋼等公司帶回8名舞弊考生，全部坦承作弊。

台電指出，針對考生舞弊、冒名頂替等重大違規情事，依甄試簡章規定以除名處理；至於在職涉嫌舞弊仲介者，台電已依起訴書所載確切事證提報獎懲委員會，追究其行政責任，並須負相關法律責任。

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台電說明，為招募優秀技術人才並確保甄試公平性，台電公司辦理招考已採取多項防弊措施，如請電信警察派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，也採用隱形耳機偵測器等。

台電持續檢討精進防弊作為，例如研擬阻絕手機通訊傳輸的措施，以及加強監考人員防弊訓練，針對過往有舞弊案例甄試類別，指派政風人員擔任監場任務，全力防範舞弊事件發生。（編輯：林淑媛）1111101