美數據衝擊Fed放緩升息希望 亞股走勢不一

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（中央社香港2日綜合外電報導）美國最新公布的經濟數據超乎預期，衝擊市場對聯邦準備理事會（Fed）可能很快減緩升息速度的希望，華爾街股市昨天收跌，亞洲股市今天走勢分歧。

Fed今天將宣布利率決議，外界雖預期Fed將連續第4度大幅升息，但市場期待官員暗示Fed準備減緩緊縮貨幣政策的腳步。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場已反應了2日（決策會議）的溫和立場，我覺得這不對。」

「根據1日出爐的美國經濟數據，Fed的立場沒理由轉溫和。勞動市場仍強勁，製造業依舊（稍微）擴張。」

「即使我們看到Fed減緩升息步伐，他們仍是升息，貨幣政策仍高度緊縮，前端利率好轉前只會更糟。」

韓國今天出爐的數據以及英國昨天公布的數據顯示，儘管借貸成本上揚，物價仍居高不下，央行對抗通膨，任務艱困。

華爾街股市前一個交易日走跌，亞洲股市今天走勢震盪分歧。

今天因颱風來襲而提早收市的港股延續昨天漲勢，恆生指數收盤漲逾2%。

港股昨因未證實社群媒體貼文宣稱，中國決策官員將成立一個委員會，可能在明年鬆綁清零措施，恆生指數收盤狂漲逾5%。

中國外交部昨天在例行記者會上對此表示，不曾聽聞此事。若干評論員則表示，上月20大後，北京當局其實提高了防疫措施。

儘管中國國家主席習近平在20大上重申清零政策立場，市場交易員仍對防疫措施鬆綁抱持希望。

日股日經指數今天收跌0.1%，來到27663.39點。港股恆生指數收漲2.4%，來到15827.17點。上海綜合股價指數收漲1.2%，來到3003.37點。

至於其他亞股，雪梨、台北和馬尼拉股市都收高。新加坡、雅加達、曼谷和威靈頓股市皆收跌。

首爾股市今天收盤近乎持平，投資人未受北韓今天試射至少10枚飛彈的影響。南韓軍方表示，其中一枚落在接近南韓的水域。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111102