更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 證券

中信兩檔台股ETF 11/16除息各配息0.1元

2022/11/3 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北3日電）中信投信公告兩檔台股ETF第一階段收益分配評價結果，中信關鍵半導體與中信小資高價30各配0.1元，兩檔均採季配方式，累計全年度配息金額分別為0.65元與0.55元。

中信投信表示，參與此次配息最後申購日為11月15日，分配收益日預計為12月20日。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，受到美中科技戰及地緣政治的影響，國內半導體族群股價修正有感，經過一波調整後，本益比位處相對低點，投資價值浮現；但目前市場觀望情緒濃厚，仍需釐清美中科技戰的影響及庫存調整狀況，估計明年第1季將達庫存高峰，並於明年第2季消化完畢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張圭慧表示，庫存於短期內仍處供過於求的狀態，中長期而言，受到升息導致經濟放緩、終端需求滑落及科技戰影響，全球半導體有放緩及產業鏈重組跡象，且從設備交期拉長、廠商延後資本投入，有助於降低供需失衡的風險，預計長線需求僅放緩或遞延，明年第2季有望重回正軌。

整體來說，張圭慧指出，估計庫存調整後，相關類股有望止跌反彈，同時隨5G、AIoT需求規模與硬體規格持續提升，看好車用、HPC、工業控制及網通的長期表現，半導體產業2023年將邁入下波成長曲線。（編輯：張良知）1111103

張圭慧
萬三關卡失守 法人：短線震盪築底盤整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族