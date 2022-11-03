中信兩檔台股ETF 11/16除息各配息0.1元

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）中信投信公告兩檔台股ETF第一階段收益分配評價結果，中信關鍵半導體與中信小資高價30各配0.1元，兩檔均採季配方式，累計全年度配息金額分別為0.65元與0.55元。

中信投信表示，參與此次配息最後申購日為11月15日，分配收益日預計為12月20日。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，受到美中科技戰及地緣政治的影響，國內半導體族群股價修正有感，經過一波調整後，本益比位處相對低點，投資價值浮現；但目前市場觀望情緒濃厚，仍需釐清美中科技戰的影響及庫存調整狀況，估計明年第1季將達庫存高峰，並於明年第2季消化完畢。

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張圭慧表示，庫存於短期內仍處供過於求的狀態，中長期而言，受到升息導致經濟放緩、終端需求滑落及科技戰影響，全球半導體有放緩及產業鏈重組跡象，且從設備交期拉長、廠商延後資本投入，有助於降低供需失衡的風險，預計長線需求僅放緩或遞延，明年第2季有望重回正軌。

整體來說，張圭慧指出，估計庫存調整後，相關類股有望止跌反彈，同時隨5G、AIoT需求規模與硬體規格持續提升，看好車用、HPC、工業控制及網通的長期表現，半導體產業2023年將邁入下波成長曲線。（編輯：張良知）1111103