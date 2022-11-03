慧洋前10月每股稅前盈餘13.6元 樂觀看明年市況

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（中央社記者賴言曦台北3日電）慧洋-KY今天公告，累計前10月合併營收達新台幣216.46億元、年增43.63%，稅前淨利101.49億元、年增64.32%，稅前每股盈餘為13.6元；慧洋表示，今年前10月獲利表現超越去年全年，為歷史新高。

慧洋10月合併營收為19.5億元、年減6.55%，自結稅前盈餘為6.04億元、年減41.48%，稅前每股盈餘為0.81元。

慧洋10月28日召開董事會通過第3季財報，慧洋指出，今年前3季合併營收為196.62億元，歸屬母公司業主稅後淨利94.88億元，每股稅後盈餘12.71元，不僅打破2021年全年的表現，也創下歷史新高。

對於近期散裝航運市況，慧洋表示，散裝航運市況下半年以來受到全球景氣衰退影響，運價指數呈走跌趨勢，然9月下旬起有小幅回升，帶動10月營收較上月成長，第4季為傳統北美穀物、冬季煤礦等出貨旺季，預期未來2個月大宗原物料運輸需求仍保持穩定。

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慧洋指出，全球散裝航運在過去2至3年內新造訂單偏低，加上2023年即將上路的環保新規造成的運力缺口，公司對散裝供需仍維持正向態度，預計2023、2024年將分別交付7、4艘節能新船，同時依市場行情汰換舊船，目前集團總計141艘船舶，平均船齡約7年。

展望2023年，慧洋認為，由於全球貿易版圖變遷，與環保新規上路兩大外在因素，均導致船舶供給缺口增加，慧洋樂觀看待明年散裝市況將有機會回穩，輔以公司持續的汰舊換新政策，可望持續受惠。（編輯：趙蔚蘭）1111103