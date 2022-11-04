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關注鄭州廠疫情和iPhone 14生產 鴻海早盤力守百元

2022/11/4 09:47
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中國鄭州廠區COVID-19疫情進展和高階iPhone 14生產出貨備受關注，鴻海今天早盤股價走弱，數度跌破百元大關，最低來到99.5元，下跌1.48%，之後力守百元，市值跌破新台幣1.4兆元，力守1.38兆元。

鴻海旗下富士康中國鄭州廠區COVID-19疫情變化備受關注，生產廠區所在地之一的鄭州航空港經濟綜合實驗區2日公告，區域內實行7天全域靜態管理，外界高度關注鴻海鄭州廠區生產出貨蘋果iPhone 14 Pro系列狀況。

歐系外資法人2日報告指出，富士康鄭州廠區採取閉環生產方式，在7天航空港區靜態管理期間，生產完成的iPhone產品仍可出貨，儘管有短暫供應鏈的干擾，對鴻海第4季業績展望影響有限，因為鴻海可透過在中國廣東深圳龍華和觀瀾廠區的產能調配因應。

外資指出，目前並沒有看到高階版iPhone 14 Pro/Pro Max砍單狀況，不過中階和入門款iPhone 14和14 Plus機種需求疲軟。

鴻海日前表示，集團屬於航空港區域內確定的重點企業、生產不受7天全域靜態管理影響。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。

美系外資法人先前分析，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約鴻海集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。（編輯：張均懋）1111104

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