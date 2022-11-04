宏碁小金雞智聯服務 10月營收年增60%創新高

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（中央社記者江明晏台北4日電）宏碁集團旗下子公司智聯服務10月營收達新台幣1.49億元，年成長率達60%，創歷史新高，主要受惠半導體領域主要客戶在海外市場的突破成長。

宏碁集團旗下子公司智聯服務繼日前公告2022年第3季獲利創下單季歷史新高後，今天公告10月營收，再度突破月營收歷史新高，達1.49億元，月成長率18%，年成長率達60%，成長動能強勁。

累計2022年1到10月營收達11.47億元，年成長率14%。

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智聯服務指出，近期市場景氣相對保守情況下，營收及獲利卻逆勢上揚，最主要是來自於海外市場的突破成長，這也是智聯服務成立之初的營運策略，以宏碁集團跨國資源為基石，建立資訊服務全球布局所嶄露出的競爭差異。

智聯服務指出，主要客戶為半導體領域，隨海外擴廠腳步持續進行以及美國內需市場，剛性需求仍在，海外市場已成為智聯服務成長的新動能，未來發展可期。（編輯：趙蔚蘭）1111104