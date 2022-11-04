系統電新訂單挹注 10月營收3.15億創新高

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）系統電子受惠於客戶端進入出貨旺季高峰期及IPC量產出貨注挹，10月營收衝上新台幣3.15億元，年增42.4%，月增4.04%，改寫創立45年來的歷史新高紀錄。

系統電累計1至10月營收28.03億元，年增41.45%，系統電表示，農工機新客戶新訂單在10月開始量產出貨，成為推動營收攀上歷史新高最大功臣，儲能系統則相對趨緩；整體而言，目前訂單需求持續暢旺，尤其車用電子相對強勁；不過，仍有小部分IC晶片供應仍吃緊。

系統電主要產品包括TPMS（胎壓偵測器）、IPC（強固工業電腦）、UPS（不斷電系統）、ESS（儲能系統）。

根據汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions截至9月4日的最新數據指出，今年全球汽車市場累計減產量約為315.61萬輛，累積至年底減產量將有可能攀升至399.51萬輛。

雖然整體車市表現趨緩，多數車用相關供應商都有受到一定程度的影響，但系統電的主要客戶群仍然呈現穩定成長，因此在TPMS（胎壓偵測器）整體的出貨量不但不減，反而大幅提升至40%以上的高度成長率。

系統電表示，TPMS目前設有3條全自動化線，以及半自動化線的產量，以整體的生產量來看，全產能約1500萬顆以上的產量。（編輯：蘇志宗）1111104