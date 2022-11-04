華新前3季每股賺5.37元 資源事業拚第4季恢復水準

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（中央社記者潘智義台北4日電）電線電纜及不銹鋼廠華新麗華總經理潘文虎今天在線上法人說明會表示，資源事業第4季營運可望比第3季好一點，恢復到第2季的正常水準。

華新麗華今天公布第3季財務報告，累計1至9月營收淨額新台幣1366.65億元，營業毛利138.83億元；營業利益約81.68億元，稅後純益為187.48億元，每股純益5.37元。

潘文虎解釋，資源事業去年第4季、今年第1季出現超額利潤，今年第2季是正常水準；第3季產品價格下降，但成本沒下來，整體來說比第2季稍差一點，第4季會比第3季好一點，有機會回到第2季水準。

他說明，資源事業當中的印尼旭日預計明年第1季量產，年產能5.5萬噸冰鎳，帶動明年整體鎳產能達6.75萬噸，後年增至8.4萬噸。

潘文虎指出，資源事業的新加坡IWM公司在8月經投審會核准投資，預計2024年第1季量產，可確保鎳生鐵原料取得；印尼緯創在10月獲投審會核准投資，預計第4季完成股權交割，2024年第1季量產。

為提高不銹鋼競爭力，他表示，華新向上垂直整合，在2020年投資印尼的鎳生鐵廠，於2021年量產挹注營收後，穩定成長。

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不銹鋼事業通路部分，華新投資義大利鋼廠Cogne公司，預計11月底、12月初完成股權交割，2023年第1季挹注獲利。此外，潘文虎提及，在中國建一貫化鋼廠，如同台灣、義大利廠，目前煙台軋鋼廠完工約90%，冷精廠完工比例約30%，軋鋼廠預計2023年第3季量產，冷精廠則規劃2024年第1季量產。

電線電纜事業方面，他指出，楊梅智能化高效產線，完工比例約65%，可配合量產時程為2024年第1季。（編輯：楊蘭軒）1111104